НАТО і Узбекистан готові розвивати співпрацю

Спеціальний представник генсека НАТО по країнах Кавказу і Центральної Азії Джеймс Аппатурай обговорив у Ташкенті перспективи розвитку відносин Узбекистану і альянсу, повідомив РІА Новости представник прес-служби МЗС Узбекистану.

За його словами, 11 травня гість провів зустрічі в нижній і верхній палаті узбецького парламенту, а також в міністерствах закордонних справ і оборони.

"На зустрічах відбувся конструктивний обмін думками про поточний стан і перспективи розвитку відносин між Узбекистаном і НАТО, актуальних тем регіональної і міжнародної політики, які становлять взаємний інтерес", - сказав співрозмовник агентства.

У МЗС зазначили, що сторони висловили зацікавленість у подальшому розвитку співпраці в рамках індивідуальної програми партнерства і процесу планування й аналізу ухвалених рішень.

Перед поїздкою до Ташкента представник НАТО відвідував Киргизію. За його словами, альянс планує відкрити спецпредставництво в Киргизії для посилення постійної співпраці.