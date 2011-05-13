Прем'єри країн СНД обговорять Митний союз і Економічний простір

У Мінську в рамках Міждержавної Ради ЄврАзЕС 19 травня голови урядів країн - членів СНД обговорять роботу Митного союзу і формування Єдиного економічного простору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС Білорусі, особлива увага на засіданнях буде приділена виконанню заходів плану сумісних дій по подоланню наслідків світової фінансової кризи.

Крім того, прем`єр-міністри розглянуть організаційні аспекти створення Суду ЄврАзЕС - правового механізму вирішення суперечок в рамках ЄврАзЕС

і Митного союзу. Суд почне свою роботу з 1 січня 2012 року і буде розташований у Мінську.

В ході засідань також заплановано підписання трьох міжнародних договорів у сфері співпраці митних органів і органів сертифікації.

«На засіданні найвищого органу Митного союзу голови урядів обговорять процес вдосконалення інституційних основ Митного союзу з метою їх адаптації до функціонування Єдиного економічного простору, розглянуть результати виконання заходів щодо перенесення узгоджених видів державного контролю на зовнішній контур Митного союзу», – заявляє білоруське МЗС.

Окремий блок питань стосуватиметься подальшого розвитку законодавства Митного союзу у сфері технічного регулювання і застосування санітарних, ветеринарних і карантинних заходів, що сприятиме формуванню зрозумілих умов взаємних постачань товарів.

У прес-службі також нагадали, що попереднє засідання Міждержради ЄврАзЕС (найвищого органу Митного союзу) на рівні голів урядів пройшло в Мінську 15 березня 2011 року. На ньому обговорювалися питання формування Єдиного економічного простору. Була досягнута домовленість про зняття транспортного контролю на білорусько-російському кордоні і перенесенні його на зовнішній контур Митного союзу.

У грудні 2010 року завершено формування нормативно-правової бази ЄЕП. Глави держав Митного союзу 9 грудня 2010 року в Москві підписали Декларацію про формування Єдиного економічного простору, відповідно до якої, з 1 січня 2012 року ЄЕП почне повноцінно функціонувати.

Білорусь першою в Митному союзі ратифікувала весь пакет документів (18 угод) по створенню ЄЕП.