За словами Дуди, не важливо, якою була ціна збиття дронів, адже "життя поляків безцінні".

Колишній президент Польщі Анджей Дуда вперше прокоментував вторгнення російських безпілотників у повітряний простір його країни. Свою думку він висловив на RMF FM.

За словами експрезидента Польщі, говорячи про причини нальоту дронів, він розглядає два можливі варіанти.

"Наразі я не маю доступу до державних таємниць, я не був на зустрічах, скликаних президентом, але потенційно є два варіанти. Або росіяни здійснили цю акцію в рамках навчань "Захід", і це були одноразові навчання, що перевіряли наші оборонні можливості та солідарність НАТО, або, на жаль, ми маємо справу з дуже серйозною ситуацією. Набагато серйознішою. ​​Це означає, що ми спостерігаємо початок нової версії своєрідної гібридної атаки, яка триває на Польщу з 2021 року", – сказав Дуда.

Відео дня

Також він прокоментував реакцію Польщі на вторгнення, наголосивши, що "ми відреагували, як могли", і що "неважливо, якою була ціна збиття", мовляв, "життя поляків безцінні".

"У нас не було можливості відповісти на цю атаку безпілотників економічно ефективнішим способом, тому нам довелося підняти літаки в повітря, а це означає, що нам довелося розгорнути найважчу артилерію", – сказав колишній президент.

Крім того, він оцінив реакцію на інцидент президента США Дональда Трампа, який припустив, що порушення повітряного простору Польщі російськими дронами могло бути результатом помилки.

"Я не надаю словам Дональда Трампа такого значення, як ЗМІ. Я не займаюся такою екзегезою, "розчленовуванням" кожного його слова, бо знаю Дональда Трампа і знаю, що його заяви часто вводять в оману його опонентів... На мою думку, президент Дональд Трамп постійно шукає спосіб припинити війну в Україні та заспокоїти Путіна без військових дій. Моя думка полягає в тому, що президент Трамп дуже і дуже чутливо ставиться до питання участі Сполучених Штатів у військових конфліктах у будь-якій мірі", – зазначив Дуда.

Заяви інших політиків про російські дрони у Польщі

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висміяв російський наратив про дрони в Польщі. Він звернув увагу на те, що в Росії представляють одразу кілька версій подій, які не відповідають одна одній, і натякнув, що не вірить у жодну з них. "Російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі, тоді як посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі. Якій російській брехні ми маємо вірити?" - написав глава МЗС Польщі.

На думку президента України Володимира Зеленського, запуск дронів на територію Польщі - точно не випадковість. Він заявив, що є повний аналіз траєкторії руху безпілотників, і "все це вказує на те, що запуск російських дронів у Польщу через Україну та Білорусь був продуманий".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пригрозив відповіддю на будь-які спроби атакувати його країну в майбутньому. Він заявив, що кожен, "хто захоче будь-яким чином атакувати Польщу, буде адекватно покараний", і додав, що Варшава пильно стежитиме за "подіями на східному кордоні", пов'язаними зі спільними навчаннями Росії та Білорусі "Захід".

Вас також можуть зацікавити новини: