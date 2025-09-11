Зазвичай у цьому ціновому сегменті продаються ігрові монітори з роздільною здатністю 1080p.

У каталозі Xiaomi з'явився Redmi G27Q (2026) – ймовірно, найдоступніший геймерський монітор з роздільною здатністю 1440p і кадровою частотою 200 Гц, пише Wccftech.

Новинка отримала 27-дюймову панель Fast IPS з часом відгуку матриці 1 мс (GtG) та підтримкою стандарту HDR 400. Колірне охоплення заявлено на рівні 95% DCI-P3 і 100% sRGB.

У продаж надійшли дві версії – зі звичайною та ергономічною підставкою. Остання дозволяє обертати екран і коштує на 15 доларів дорожче. Для підключення передбачені DisplayPort 1.4 і HDMI 2.0. Фірмовий дизайн Redmi на місці.

Ціна базового варіанта Redmi G27Q 2026 у Китаї становить 799 юанів, 110$ (~4600 грн). Зазвичай у цьому ціновому сегменті продаються 24-дюймові монітори з роздільною здатністю 1080p і частотою оновлення 144-200 Гц.

Згідно з опитуванням Steam, більше, ніж половина ПК-геймерів все ще використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тим часом на 2К оновилося всього 20% геймерів. А найпопулярнішою відеокартою стала RTX 4060.

Раніше оглядачі Tom's Hardware називали найкращі монітори для ігрового комп'ютера у 2025 році. Вийшов невеликий список із шести пристроїв під різні запити та бюджет.

