Примітно, що навіть у цих місцях, покритих льодом і снігом, клімат починає змінюватися.

У деяких країнах холод не є тимчасовим, а постійним. Середньорічні температури там залишаються сильно нижче нуля. Інфраструктура розрахована на багатомісячні морози, а весь спосіб життя обертається навколо снігу та довгої зими.

Але, як пише Cntraveler, навіть найхолодніші регіони не захищені від зміни клімату. Насправді, багато регіонів теплішають швидше, ніж у середньому по світу - не повністю усуваючи холод, а дестабілізуючи його. Змінюється не тільки температура, а й її стійкість. І в найхолодніших місцях на Землі ця втрата стабільності може виявитися більш руйнівною, ніж саме підвищення температури.

Видання назвало найхолодніші країни світу і розповіло про те, як зміна клімату вплине на їхні екосистеми.

Цей список ґрунтується на середньорічних температурах повітря 2025 року з використанням даних Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), програми GISTEMP НАСА, Berkeley Earth і Глобальної історичної кліматологічної мережі (GHCN) NOAA. Ці організації збирають багаторічні кліматичні дані, отримані як із супутників, так і з наземних станцій моніторингу.

Антарктида - середня температура -56,7ºC;

Росія - середня температура в Сибіру -5,4ºC;

Канада - середня температура в північних регіонах -4,8ºC;

Гренландія - зафіксовано -3,6ºC;

Монголія - середньорічна температура досягла -0,9ºC;

Норвегія - включно зі Шпіцбергеном, середня температура 1,3ºC;

Казахстан - середня температура по країні досягла 1,6ºC;

Фінляндія - середня температура 1,9ºC;

Ісландія - температура піднялася до 2,0ºC;

США (Аляска) - середня температура 2,1ºC.

Відомо, що багато з найхолодніших регіонів світу нагріваються швидше. Це пов'язано з полярним посиленням - процесом, за якого танення снігу і льоду знижує відбивну здатність Землі. Замерзлі поверхні зазвичай відбивають сонячне світло назад в атмосферу; коли вони тануть, темніша земля й океан, які в іншому разі були б приховані під ними, поглинають це тепло, прискорюючи потепління в навколишніх районах.

Цей ефект особливо помітний у таких регіонах, як північ Канади, Гренландія і Сибір, де танення льоду відбувається дедалі частіше цілий рік.

Глобальне потепління не завжди призводить до більш м'яких зим. У багатьох холодних регіонах воно приносить нестабільність - це коли за м'яким січнем може послідувати сильний арктичний фронт; відлига може змінитися рекордною хуртовиною.

Одним із чинників цієї нестабільності є струменева течія - висотна течія повітря, яка зазвичай утримує полярне повітря в Арктиці. У міру потепління регіону і відступу морського льоду струменева течія слабшає і зміщується. Це дозволяє холодному арктичному повітрю просуватися далі на південь, а більш теплому - на північ, збільшуючи частоту полярних вихорів і посилюючи контрасти між сезонами.

У результаті відбувається не пряме підвищення температури, а клімат, що характеризується різкими коливаннями: більш рясними снігопадами.

