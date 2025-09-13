Також у підвищену боєготовність приведено наземні системи ППО.

Під вечір суботи 13 вересня Польща знову підняла в повітря винищувачі через нову загрозу вторгнення російських дронів. Про це пише Polsat News із посиланням на заяву Оперативного командування Збройних Сил Польщі.

Зокрема повідомляється, що через появу російських ударних дронів у сусідніх з Польщею регіонах України військова авіація почала працювати і в польському повітряному просторі. Однак наголошується, що ці дії мають превентивний характер. Про заліт дронів на польську територію не повідомлялося.

Крім того, через дронову загрозу аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту були закриті для цивільної авіації. Повідомляється, що польоти цивільних літаків були заборонені протягом двох годин – з 16:00 до 18:00 за місцевим часом.

Ситуацію прокоментував на своїй сторінці в соцмережі Х і прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"У зв'язку із загрозою з боку російських дронів, що діють над Україною поблизу кордону з Польщею, у нашому повітряному просторі розпочалися превентивні операції польських та союзних повітряних сил. Наземні системи протиповітряної оборони перебувають у стані найвищої готовності", – написав він.

Оновлено о 19.15. Тим часом на півночі Румунії оголошено тривогу через загрозу падіння уламків російських дронів. Як пише digi24, мешканці повіту Тулча, що межує з Одеською областю України, отримали на свої смартфони екстренне попередження про загрозу з неба.

За даними Antena 3 CNN, два винищувачі F-16 румунських ВПС були підняті в повітря для моніторингу ситуації в румунському повітряному просторі.

Водночас військовий оперштаб намагається заспокоїти населення запевненнями, що територія Румунії не є ціллю російських дронів.

Російські дрони в Польщі: останні новини

Як писав УНІАН, колишній президент Польщі Анджей Дуда припускає, що провокація з дронами могла бути частиною російсько-білоруських військових навчань, офіційний старт яких був учора. Але він також припускає, що це може бути лише першим епізодом більш тривалої кампанії повітряних провокацій РФ.

Тим часом президент України Володимир Зеленський закликав НАТО дати жорстку відповідь на російську провокацію. Він наголосив, що такою відповіддю можуть бути додаткові поставки зброї Україні.

