Президент Володимир Зеленський вважає, що країни-члени НАТО мають відповісти на заліт російських дронів до Польщі.

Про це йдеться у Telegram-каналі. "Щодо російських дронів над Польщею: я не вважаю, що НАТО провалилося. Всюди, де є НАТО, війни немає. Але коли сьогодні йдуть сигнали такі, треба відповісти. Ми не говоримо, що НАТО потрібно задіяти ту чи іншу зброю. Ніхто не хоче розширення війни, і ми не є членом НАТО. Але потрібні сильні відповіді", - зазначив він.

Наприклад, за словами президента, це може бути надання Україні відповідної зброї, яку просили спочатку.

"Чому? Тому що летять дрони, і українці не можуть їх збити, і частина дронів прилітає на територію НАТО. Тож "ми тоді дамо українцям ту зброю, яка долетить – не по дронах, а по заводах, де виробляються ці дрони". Це не про НАТО. Це про Україну", - підкреслив Зеленський.

Крім того, як наголосив глава держави, санкції важливі дуже детальні. Адже якщо Росія отримує деталі для своїх ракет від іноземних компаній, збільшується ракетобудівництво.

"Можна розказувати, що це подвійного використання, що приватний сектор цього не хоче, але масово продає. Рішення – накладати санкції на будь-які компанії, що постачають складові ракет і ракетоносіїв", - зауважив він.

Атака російських дронів на Польщу

Як повідомляв УНІАН, тисячі поляків почали записуватися на добровільні військові навчання на тлі зростаючої загрози з боку РФ, особливо після вторгнення російських безпілотників на територію країни.

Як розповів полковник, голова Центрального військового центру набору Польщі Гжегож Вавжинкевич, за перші сім місяців 2025 року понад 20 тисяч поляків записалися на добровільне військове навчання.

За його словами, до кінця цього року військову підготовку мають пройти близько 40 тисяч добровольців, що понад у два рази перевищує показник 2022 року (16 тисяч).

