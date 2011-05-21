На «Фукусімі-1» розповіли про масштабний витік радіоактивної води

Компанія-оператор аварійної японської АЕС "Фукусіма-1" заявила про масштабний витік радіоактивної води, рівень радіації якої перевищує допустиму норму в 100 разів, повідомляє агентство Reuters.

За даними TEPCO, витік, який було виявлено 11 травня, почався рано вранці напередодні й тривав близько 41 години. При цьому в море з резервуару біля третього енергоблоку станції вилилося не менш як 250 кубометрів радіоактивної води з рівнем змісту радіоактивних речовин близько 20 терабеккерелів.

Після руйнівного землетрусу 11 березня і цунамі, що виникло слідом за ним, на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолоджування, і на об`єкті було введено режим надзвичайної ситуації. Згодом на кількох енергоблоках країни сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС, відзначає NEWSru.

Пізніше стала з`являтися інформація про виявлення у ряді районів Японії радіоактивних елементів, зокрема, ізотопів йоду і цезію, в повітрі, морській і питній воді, а також у продуктах харчування, повідомляє РІА «Новости».