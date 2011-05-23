Єменська опозиція почала штурм урядових будівель

Урядові війська Ємену та поліцейські ввечері 23 травня вступили в бій із загонами найбільшого в країні племінного союзу Хашид. Як повідомляє Associated Press, перестрілки із застосуванням кулеметів і гранатометів ідуть в різних кварталах столиці країни - Сани

Основні бої точаться в районі міністерства внутрішніх справ, яке, за повідомленнями очевидців, вже горить, від нього в небо піднімається стовп чорного диму.

Опозиціонерам вже вдалося захопити кілька інших урядових будівель, зокрема - міністерство промисловості.

Один з представників племінного союзу заявив, що в столицю країни з провінції прямують сотні бійців, готових підтримати своїх одноплемінників із зброєю в руках.

Збройне протистояння в Сані почалося із спроби поліцейського спецпідрозділу захопити будинок лідера Хашида - шейха Садика аль-Ахмара. Його охоронці змогли відбити напад і перейти в контратаку. Незадовго до початку боїв президент Алі Абдулла Салех в черговий раз відмовився залишити свою посаду, яку він займає з 1978 року. Голова держави звинуватив своїх опонентів у бажанні розколоти країну і почати в ній громадянську війну. Відразу після цього урядові війська почали встановлювати по всьому місту блок-пости.

Опозиція, нагадує Лента.ру, проводила мирні демонстрації з вимогою відставки Салеха останні три місяці. Впродовж періодичних зіткнень на цьому грунті загинули десятки людей.