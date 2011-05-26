Єврокомісія: арештом Младича Сербія відкрила собі шлях в ЄС

Єврокомісія вважає, що арештом генерала Ратко МЛАДИЧА Сербія відкрила собі шлях до приєднання до Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

Він повідомив, що вже провів телефонну розмову з Президентом Сербії Борисом ТАДИЧЕМ і привітав керівництво Сербії та її громадян з арештом генерала.

Єврокомісар особливо відзначив роль Президента Сербії в діях з передачі генерала Р.МЛАДИЧА Гаазькому трибуналу.

«Сьогодні Сербія виконала важливе міжнародне зобов`язання. Завтра, в нових створених умовах, має посилитися робота над реформами, які є ключовими для того, щоб Комісія змогла представити позитивну думку цього року», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Довідка УНІАН. Генерал Р.МЛАДИЧ у 1992-1995 році керував штабом Війська Республіки Сербської у війні з хорватською і мусульманською громадами в Боснії. У 1996 році Р.МЛАДИЧ разом з іншими керівниками Республіки Сербської був обвинувачений Гаазьким Міжнародним трибуналом у скоєнні військових злочинів і геноциді мирного населення Сараєво, Сребрениці та інших епізодах.