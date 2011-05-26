Єврокомісія: арештом Младича Сербія відкрила собі шлях в ЄС
Фюле розмовляв з Тадичем
|Ратко Младич
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.
Він повідомив, що вже провів телефонну розмову з Президентом Сербії Борисом ТАДИЧЕМ і привітав керівництво Сербії та її громадян з арештом генерала.
Єврокомісар особливо відзначив роль Президента Сербії в діях з передачі генерала Р.МЛАДИЧА Гаазькому трибуналу.
«Сьогодні Сербія виконала важливе міжнародне зобов`язання. Завтра, в нових створених умовах, має посилитися робота над реформами, які є ключовими для того, щоб Комісія змогла представити позитивну думку цього року», - сказав Ш.ФЮЛЕ.
Довідка УНІАН. Генерал Р.МЛАДИЧ у 1992-1995 році керував штабом Війська Республіки Сербської у війні з хорватською і мусульманською громадами в Боснії. У 1996 році Р.МЛАДИЧ разом з іншими керівниками Республіки Сербської був обвинувачений Гаазьким Міжнародним трибуналом у скоєнні військових злочинів і геноциді мирного населення Сараєво, Сребрениці та інших епізодах.