Грузину за «метання шоколаду» в Саакашвілі дали 90 діб

Тбіліський міський суд ухвалив вирок Вахтангу МАЙСУРАДЗЕ і Георгію ЛАПІАШВІЛІ, ймовірно, за фактом завдання образи Президенту Грузії Михайлу СААКАШВІЛІ 27 травня.

Про це передає «Газета.ру» з посиланням на інформаційну службу «Эхо Кавказа».

За поширеною інформацією, затримання В.МАЙСУРАДЗЕ, Г.ЛАПІАШВІЛІ і Давида ПАЦАЦІЯ, ймовірно, пов`язане з інцидентом, що стався з М.СААКАШВІЛІ в театрі Марджанішвілі в Тбілісі. Троє молодих людей були затримані вчора за підозрою в тому, що кинули в М.СААКАШВІЛІ шоколад під час відвідання ним театру. Через інцидент територія навколо театру була перекрита. Молодих людей затримала охорона Президента.

Так, В.МАЙСУРАДЗЕ призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 90 днів, Г.ЛАПІАШВІЛІ оштрафовано на суму 400 ларі (300 дол). Затриманим пред`явлено звинувачення в дрібному хуліганстві й непокорі вимогам співробітників правоохоронних органів. Д.ПАЦАЦІЮ визнано невинним.

За словами адвоката затриманих, на судовому засіданні його підзахисні заявили, що висловили словесне невдоволення на адресу Президента у зв`язку з подіями на проспекті Руставелі 26 травня й ніякого «метання шоколаду» не було.