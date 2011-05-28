Медведєв: ми з Януковичем домовилися подумати про «просунуту кооперацію»

Угоди РФ і України в газовій сфері потрібно виконувати, заклики до їх перегляду повинні бути засновані на існуючих домовленостях.

Про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм МІЛЛЕРОМ, передає РІА «Новости».

"Ми повинні дотримуватися укладених угод. Це стосується і РФ, і наших українських партнерів. Всілякого роду заклики до якихось односторонніх заходів, перегляду повинні бути накладені на тканину домовленостей, а не інакше", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Водночас він зазначив, що для Росії Україна - "не якийсь малозначимий, сторонній, дальній партнер". "Це близька, братня країна, в якої зараз багато економічних проблем", - зазначив Президент РФ.

"Ми домовилися з Президентом ЯНУКОВИЧЕМ подумати про те, щоб у майбутньому можна було б використовувати якісь просунуті форми кооперації, включаючи й кооперацію в газовій сфері", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У зв`язку з цим він доручив О.МІЛЛЕРУ працювати в цьому напрямку з українськими партнерами.

Зі свого боку, О.МІЛЛЕР повідомив про результати зустрічі з керівництвом України, яку він провів днями.

"Зі сторони "Газпрому" було відфіксовано, що діючий контракт працює суворо на базі ринкової формули ціни. В ході зустрічі ми обговорили можливі нові форми кооперації, які можуть вивести російсько-українську співпрацю на новий рівень", - сказав голова холдингу.