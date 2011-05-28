Єврокомісія пропонує створити Фонд за демократію

Європейська комісія пропонує створити Фонд за демократію для більшої гнучкості у фінансуванні країн-сусідів.

Про це в інтерв`ю власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

«Чи можу я сказати, що наші процедури достатньо гнучкі для того, щоб закрити всі потреби?.. Не достатні. Це навіть не питання бюрократії. Це питання підзвітності. Це питання того, що ми повинні піклуватися про чиїсь гроші, ми говоримо про дуже конкретні гроші, які приходять із конкретних бюджетів конкретних країн-членів, і ми підзвітні за кожен євро», - сказав комісар.

Він зазначив, що система бухгалтерії та контролю є дуже складною, й іноді надання грошей вимагає дуже багато часу.

«І ось Фонд за демократію повинен допомогти нам», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

За його словами, Фонд допоможе фінансувати навіть незареєстровані неурядові громадські організації, що на сьогодні практично неможливо.

«Ми через деякий час представимо ідеї щодо того, як зробити так, щоб цей Фонд за демократію залежав не лише від внесків країн-членів, але й щоб ми могли робити свої значні внески, зокрема, деякі ресурси, передбачені на допомогу неурядовим громадським організаціям, громадянському суспільству», - зазначив комісар.

Він додав, що при цьому Єврокомісія планує забезпечити прозорість цього Фонду й своєї участі в ньому на рівні Європейської Ради та Європейського парламенту.

Як повідомляв УНІАН, представлена 25 травня Єврокомісією нова стратегія щодо Європейської політики сусідства, передбачає, зокрема, створення Фонду за демократію.