П`ятирічний малюк приніс до дитсадочка героїн і пригостив дітей
22:17, 16 червня 2007Світ
1959
"Город разрушенных снов Какая там ваша Америка"
В американському місті Буффало (штат Нью-Йорк) п`ятирічний хлопчик приніс до дитячого садочка пакет героїну, повідомляє телеканал MSNBC з посиланням на поліцію.
Хлопчик сказав іншим дітям, що це солодощі і запропонував пригоститися. В результаті шестеро дітей були госпіталізовані, включаючи самого хлопчика і його дворічну сестру, які проковтнули порошок.
США - один з найбільших споживачів героїну, багато в чому “завдяки" сусідству з Мексикою - найбільшим світовим центром виробництва цього високотоксичного наркотика.
За офіційними даними, близько одного мільйона американців регулярно споживають героїн, що спричиняє звикання вже після кількох прийомів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter