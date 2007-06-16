П`ятирічний малюк приніс до дитсадочка героїн і пригостив дітей

В американському місті Буффало (штат Нью-Йорк) п`ятирічний хлопчик приніс до дитячого садочка пакет героїну, повідомляє телеканал MSNBC з посиланням на поліцію.

Хлопчик сказав іншим дітям, що це солодощі і запропонував пригоститися. В результаті шестеро дітей були госпіталізовані, включаючи самого хлопчика і його дворічну сестру, які проковтнули порошок.

США - один з найбільших споживачів героїну, багато в чому “завдяки" сусідству з Мексикою - найбільшим світовим центром виробництва цього високотоксичного наркотика.

За офіційними даними, близько одного мільйона американців регулярно споживають героїн, що спричиняє звикання вже після кількох прийомів.