Польща відхиляє новий проект Конституції ЄС

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ не змогла досягти згоди з Президентом Польщі Лехом КАЧИНЬСЬКИМ на переговорах у Варшаві щодо проекту Конституції Євросоюзу.

Як передає радіо «Свобода», Польща загрожує застосувати право вето до проекту, оскільки він, на думку Варшави, обмежує її можливості впливати на загальноєвропейські рішення. Водночас, згідно з документом, Німеччина збільшує свою вагу в визначенні політики Євросоюзу.

А.МЕРКЕЛЬ закликала всі країни ЄС бути готовими до компромісу, щоб нова Конституція союзу стала реальністю.

Новий загальноєвропейський договір обговорюється на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у неділю в Люксембурзі. За цими переговорами повинен послідувати саміт європейських лідерів, на якому можуть бути ухвалені ключові рішення щодо Конституції ЄС.