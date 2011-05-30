Двоє з п'яти засуджених екс-кандидатів у президенти Білорусі оскаржать вирок

Співголова оргкомітету зі створення партії "Білоруська християнська демократія", екс-кандидат у президенти Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ має намір у касаційному порядку оскаржити вирок суду про позбавлення його волі умовно строком на 2 роки.

Про це повідомляється на сайті незареєстрованої партії "Білоруська християнська демократія".

"Для мене умовний термін - це не свобода. Ці умови я відчув на собі після звільнення із СІЗО КДБ. Білоруські демократичні політики навіть без умовного покарання в будь-який момент можуть опинитися за гратами", - цитує сайт слова свого лідера В.РИМАШЕВСЬКОГО.

Крім того, як повідомляє білоруська служба радіостанції "Свобода", ще один екс-кандидат у президенти Володимир НЕКЛЯЄВ також має намір подати апеляцію на ухвалений йому вирок у вигляді позбавлення волі на 2 роки з відстроченням виконання покарання на 2 роки.

"Ми виклали свою позицію і вважаємо, що вирок стосовно НЕКЛЯЄВА є безпідставним. Але хто знає, як вирішить суд", - сказала адвокат В.НЕКЛЯЄВА Тамара СИДОРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.НЕКЛЯЄВ і В.РИМАШЕВСЬКИЙ висувалися кандидатами у президенти Білорусі для участі у виборах 19 грудня 2010 року. Проте через деякий час за підозрою в організації та участі "в масових безладах" у день виборів були затримані й поміщені в СІЗО Комітету державної безпеки Білорусі. В.РИМАШЕВСЬКОГО було звільнено через декілька днів під підписку про невиїзд, а В.НЕКЛЯЄВА - через декілька місяців під домашній арешт.

20 травня суд Фрунзенського району Мінська засудив В.РИМАШЕВСЬКОГО до двох років позбавлення волі умовно, а В.НЕКЛЯЄВА - до двох років позбавлення волі з відстроченням виконання покарання на 2 роки.