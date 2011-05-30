Берлусконі втратив Мілан і Неаполь

В Італії представники правлячої правоцентристської коаліції зазнали поразки на виборах голів місцевих адміністрацій у кількох містах і провінціях країни. Про це повідомили представники виборчої комісії європейської держави. Вони зазначили, що за наслідками другого туру головами ключових міст країни - Мілана і Неаполя - стали представники лівоцентристської опозиції, передає Associated Press.

Вони уточнили, що мером Мілана став кандидат від опозиційної Демократичної партії Джуліано Пізапіа, а на чолі Неаполя встав член партії "Італія цінностей" Луїджі де Маджистріс. При цьому, за словами представників виборчої комісії, Л.де Маджистріс обійшов найближчого конкурента майже на 30% голосів.

Ряд експертів вважає, зауважує РосБізнесКонсалтинг, що результати волевиявлення демонструють особисту поразку політики прем`єр-міністра країни Сільвіо Берлусконі.