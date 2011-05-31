Спецслужби переманили 100 військових Каддафі

Вісім високопоставлених лівійських військових 30 травня заявили про перехід на бік повстанців, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP. Серед них - п`ятеро генералів, два полковники і майор.

Військові оголосили про своє рішення на прес-конференції в Римі. У МЗС Італії заявили, що перехід вісьмох генералів і офіцерів - результат "копіткої, професійної і цілеспрямованої роботи" італійських спецслужб.

Учасники прес-конференції заявили, що нині боєздатність збройних сил Муаммара Каддафі на рівні 20 відсотків від штатного. За їх словами, разом з ними пішли ще більше 100 лівійських військовослужбовців.

Як заявив один з генералів, війська Каддафі паралізовані ударами НАТО, а режим втратив можливість фінансувати армію. Він додав також, що в Тріполі склалася напружена ситуація із запасами продовольства і палива.

На закінчення офіцери заявили, що засуджують злочини Муаммара Каддафі проти лівійського народу, назвавши дії уряду "геноцидом". Вони також звернулися до всіх офіцерів урядових військ із закликом перейти на бік революції.