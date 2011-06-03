Данилишин: Україні потрібен "норвезький статус"

Екс-міністр економіки України, голова міжнародної громадської організації «Українська Європейська перспектива» (УЄП) Богдан ДАНИЛИШИН вважає, що країни Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) та Україна в перспективі можуть створити нове геополітичне об`єднання.

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Потрібно дати новий імпульс діяльності Вишеградської групи. "Українська Європейська перспектива" розглядає цей напрямок як ключовий на шляху до асоціації. Саме через Вишеградську групу Україна може досягти значних успіхів на шляху набуття членства в ЄС. Крім того, нові країни - члени ЄС і Україна змогли б стати реальною основою нового геополітичного утворення, яке здатне протистояти ризикам розвитку Старої Європи», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Він також повідомив, що УЄП уже планує спільно з неурядовими організаціями країн Вишеградської групи цілу низку заходів щодо залучення України до різних програм та ініціатив економічного, культурного й політичного характеру.

Б.ДАНИЛИШИН вважає, що Україна повинна повністю реалізовувати свої переваги, виходячи з умов географічного розташування й економічного потенціалу. «Доцільно чітко визначити позиції щодо регіонального лідерства й запропонувати низку нових ініціатив", - підкреслив він.

Голова УЄП зазначив, що Україна, завдяки геополітичному положенню, а також розвиненій мережі шляхів сполучення має найвищий у Європі коефіцієнт транзитності. За оцінками британського Інституту "Рендел", він становить 3,75, а, приміром, коефіцієнт Польщі 2,92.

«Україна повинна бачити європейську перспективу вже сьогодні, з безпосереднім ефектом уже зараз. Необхідна термінова лібералізація візового режиму, й спершу, можливо, в межах Вишеградської групи. Необхідно створювати зону вільної торгівлі з ЄС без вилучень і обмежень. Уже зараз доцільно почати переговорний процес щодо надання Україні перспективи "норвезького статусу" в Європейській економічній зоні. Це прямий шлях до членства в ЄС», - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Важливим кроком у контексті зближення з Європою, на його думку, могло б стати приєднання України до окремих ініціатив Європейського Союзу у галузі розвитку високотехнологічної та екологічно ефективної інфраструктури, проекту модернізації української газотранспортної системи, зокрема в плані її інтеграції до складу єдиної європейської газотранспортної системи в межах регіону "Широкої Європи".