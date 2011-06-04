Росія підтримує створення українських гімназій

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК розраховує, що перші українські класи в гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ він повідомив за підсумками п`ятого засідання в Москві підкомітету з питань гуманітарної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, зараз ведуться переговори з департаментами освіти двох російських міст, щоб визначити авторитетні гімназії для відкриття українських класів.

«Ми вирішили почати з цього, адже вирішення питання з пошуком окремої будівлі в центрі міста може зайняти багато часу, а так ми можемо почати вже 1 вересня», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що однією з конкурентних переваг для дітей після закінчення такої гімназії стане одержання двох атестатів – українського і російського.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня міністр освіти і науки РФ Андрій ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій у Москві та Санкт-Петербурзі.