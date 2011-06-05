США: якщо талібів дотиснути, вони підуть на переговори

Змінювати стратегію сил коаліції в Афганістані поки передчасно. Таку заяву зробив міністр оборони США Роберт Гейтс, виступаючи на прес-конференції разом з афганським президентом Хамідом Карзаєм, передає Бі-бі-сі.

За словами голови Пентагону, він має намір підтримувати нинішню військову стратегію до того моменту, поки наприкінці року не будуть проаналізовані її результати.

Глава Пентагону також закликав уряд Афганістану докласти максимум зусиль до того, щоб перехід відповідальності за ситуацію з безпекою в країні місцевим силам, який почнеться в липні 2011 р., пройшов успішно.

Раніше того ж дня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, Р.Гейтс заявив, що переговори з рухом "Талібан" можливі вже наступної зими за умови, що міжнародні сили сприяння і безпеки в Афганістані (ISAF) продовжать нарощувати тиск бойовиків.

"Якщо ми зможемо і далі поширювати сферу безпеки, якщо в нас буде достатньо впевненості в тому, що "Талібан" під сильним тиском і його можливості скорочуються, тоді, ймовірно, вже цієї зими з`явиться можливість провести свого роду політичні переговори або досягти примирення. Цього буде достатньо, щоб знайти надію на прогрес", - зазначив Р.Гейтс.

Смерть лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, якого раніше протягом тривалого часу переховував "Талібан", розглядається як позитивний момент для активізації процесу примирення. Головною метою талібів є видворення іноземних військ з території Афганістану, на відміну від "Аль-Каїди", для якої головне завдання - усесвітня "священна війна" (джихад).