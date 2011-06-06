Оприлюднено екзит-поли на президентських виборах в Перу
01:04, 06 червня 2011Світ
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Попереду опозиційний політик
У другому турі президентських виборів в Перу лідирує націоналіст Ольянта Умала, про що свідчать дані опитувань виборців на виході з дільниць, повідомляє РІА "Новости".
За лідера Націоналістичної партії Ольянта Умалу проголосували 52,6% виборців. За представницю лібералів Кейко Фухіморі - 47,4%.
Умала користується великою підтримкою серед бідни верств і корінних жителів Перу - індіанців. Це найбільш бідні південні і центральні райони країни.
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