Оприлюднено екзит-поли на президентських виборах в Перу

У другому турі президентських виборів в Перу лідирує націоналіст Ольянта Умала, про що свідчать дані опитувань виборців на виході з дільниць, повідомляє РІА "Новости".

За лідера Націоналістичної партії Ольянта Умалу проголосували 52,6% виборців. За представницю лібералів Кейко Фухіморі - 47,4%.

Умала користується великою підтримкою серед бідни верств і корінних жителів Перу - індіанців. Це найбільш бідні південні і центральні райони країни.