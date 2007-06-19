У паризькому банку захопили заручників

У одному з банків, розташованому у південному передмісті Парижа, захоплені заручники, передає агентство Reuters. Поліція поки не може назвати точну кількість захоплених, проте за даними ряду французьких ЗМІ, в заручниках опинилися шість чоловік.

Повідомляється, що банк розташований поруч з найбільшим у околицях Парижа оптовим ринком свіжих харчових продуктів Рюнжі. До місця події стягнуті наряди поліції.

Le Monde з посиланням на кореспондента Reuters повідомляє, що в заручники узяли одного або кілька співробітників відділення банку LCL le Crédit Lyonnais, розташованого на території ринку.

Лента.ру