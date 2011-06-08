4 групи Європарламенту узгодили проект резолюції щодо України

4 групи Європарламенту узгодили проект резолюції, в якій хочуть висловити стурбованість ситуацією в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на цей момент проект узгоджено групами народних партій, Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів, групами «зелених» і об`єднаних лівих.

У проекті, зокрема, відзначається стурбованість зростаючою вибірковістю переслідування представників політичної опозиції, а також непропорційними запобіжними заходами, застосовуваними, зокрема, до колишнього прем`єр-міністра країни Юлії ТИМОШЕНКО і колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Депутати планують нагадати українській владі, що принцип колективної відповідальності за урядові рішення не дозволяє переслідувати індивідуальних членів уряду за рішення, прийняті всім його складом.

Крім того, в проекті резолюції підкреслюється необхідність забезпечити прозорість розслідування кримінальних справ проти опозиції.

При цьому, депутати Європарламенту вважають за необхідне підкреслити, що триваючі розслідування стосовно окремих політичних лідерів не повинні перешкоджати цим лідерам брати участь у політичному житті країни.

У проекті резолюції також міститься заклик скасувати заборону на пересування, як усередині країни, так і за її межі для Ю.ТИМОШЕНКО та «інших ключових політичних осіб».

Документ планується схвалити 9 червня після проведення слухань на тему «Справи Юлії ТИМОШЕНКО та інших членів колишнього уряду».

Як повідомляв УНІАН, напередодні 5 груп Європарламенту (окрім групи Європейських консерваторів і реформістів) підготували свої проекти резолюцій. При цьому, проект резолюції групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів передбачав закликати Ю.ТИМОШЕНКО співпрацювати з Генеральною прокуратурою, а В.ЯНУКОВИЧА – привітати за заяви про необхідність боротися з корупцією.