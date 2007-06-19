Молдова ніколи не відмовиться від своєї європейської перспективи
22:01, 19 червня 2007Світ
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Про це заявив президент країни
|Володимир Воронін
Воронін зазначив, що "Молдова довела свої можливості суверенної і незалежної держави, і в будь-якому випадку в неї є європейська перспектива, від якої вона ніколи не відмовиться".
"У нас є проблеми і принципи, і разом з друзями ми прагнутимем стати членами ЄС", - додав президент.
1994 року перший посол Молдавії в Бельгії був акредитований як голова Місії при Європейському співтоваристві. 28 листопада 1994 року Молдова підписала Угоду про партнерство і співпрацю з ЄС.
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