Молдова ніколи не відмовиться від своєї європейської перспективи

Молдавія прийшла в Бельгію не тільки як гість, а й з метою довести, що вона може і має шанси стати членом Євросоюзу. Про це заявив у вівторок президент Молдавії Володимир Воронін на офіційній церемонії відкриття нового будинку посольства Молдавії в Бельгії і дипмісії при Європейському співтоваристві.

Воронін зазначив, що "Молдова довела свої можливості суверенної і незалежної держави, і в будь-якому випадку в неї є європейська перспектива, від якої вона ніколи не відмовиться".

"У нас є проблеми і принципи, і разом з друзями ми прагнутимем стати членами ЄС", - додав президент.

1994 року перший посол Молдавії в Бельгії був акредитований як голова Місії при Європейському співтоваристві. 28 листопада 1994 року Молдова підписала Угоду про партнерство і співпрацю з ЄС.