Італійська прокуратура розкриє ”Код да Вінчі”?

У Італії фільм Рона Говарда "Код да Вінчі" став об`єктом розслідування, відкритого прокуратурою. Як повідомляє Лента.руз посиланням на The Hollywood Reporter, справу завели на вимогу групи священнослужителів, які звинуватили творців картини в образі релігійних почуттів віруючих.

Відповідачами у даній справі названо десять чоловік, включаючи режисера фільму і автора літературного першоджерела Дена Брауна.

По закінченню слідства справу буде передана до суду, що знаходиться за місцем проживання позивачів в маленькому портовому місті в 70 кілометрах від Риму.

У разі визнання відповідачів винними, їм загрожуватиме тюремний вирок на термін від трьох місяців до трьох років і грошовий штраф, розмір якого не оговорюється законом.

Відповідаючи на питання про те, чому позовна заява з’явилася лише через 13 місяців після виходу фільму на екрани, представник прокуратури припустив, що "священнослужителі нещодавно подивилися його".

Нагадаємо, що в березні цього року Ден Браун останній раз судився з приводу «Коду да Вінчі». Майкл Бейджент та Річард Лі, які написали книгу "Свята кров і Святий Грааль", звинувачували автора «Коду» у плагіаті теорії про земний брак Ісуса Христа з Марією Магдалиною і народження у них дитини, чиї нащадки дожили до наших днів. Низка тяжб в американських судах, включаючи і Верховний суд країни, закінчилася нічим. А в березні і британський суд не знайшов в творчості Дена Брауна ознак плагіату