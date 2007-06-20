Європейці вимагають термінових заходів проти глобального потепління (опитування)
Бюро "Євробарометр" опитало 444 тис. осіб
Більшість європейців вимагають, щоб Євросоюз вжив термінових заходів у боротьбі проти глобального потепління, свідчать результати опитування, проведеного навесні 2007 року і оприлюдненого європейським соціологічним бюро Євробарометр у середу.
"57% опитаних вважають, що Євросоюз має вирішувати проблему глобального потепління терміново", - наголошується в доповіді Євробарометра.
При цьому 31% європейців наполягають на тому, щоб дії ЄС були "нагальними".
Серед усіх жителів 27 країн ЄС, які взяли участь в опитуванні, більше за всіх проблемою глобального потеплення стурбовані греки і кіпріоти - 87% з них вважають, що ЄС повинен вжити "нагальні заходи" в боротьбі з кліматичними змінами.
Такої ж думки дотримуються 76% шведів, 70% французів і 69% жителів Люксембурга.
В опитуванні взяли участь 444,406 тисячі жителів 27 країн Євросоюзу.