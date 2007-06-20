Європейці вимагають термінових заходів проти глобального потепління (опитування)

Більшість європейців вимагають, щоб Євросоюз вжив термінових заходів у боротьбі проти глобального потепління, свідчать результати опитування, проведеного навесні 2007 року і оприлюдненого європейським соціологічним бюро Євробарометр у середу.

"57% опитаних вважають, що Євросоюз має вирішувати проблему глобального потепління терміново", - наголошується в доповіді Євробарометра.

При цьому 31% європейців наполягають на тому, щоб дії ЄС були "нагальними".

Серед усіх жителів 27 країн ЄС, які взяли участь в опитуванні, більше за всіх проблемою глобального потеплення стурбовані греки і кіпріоти - 87% з них вважають, що ЄС повинен вжити "нагальні заходи" в боротьбі з кліматичними змінами.

Такої ж думки дотримуються 76% шведів, 70% французів і 69% жителів Люксембурга.

В опитуванні взяли участь 444,406 тисячі жителів 27 країн Євросоюзу.