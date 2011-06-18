Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про очевидні ризики для світової економіки, повідомляє Радіо Свобода.

За словами директора департаменту досліджень МВФ Олів`є Бланшара, ризики пов`язані, зокрема, із загрозою дефолта, що зберігається в ряді європейських країн, можливим перегрівом економік держав, які розвиваються, а також прогнозами слабкого економічного зростання в Сполучених Штатах.

МВФ закликав американський Конгрес схвалити підвищення порогу державного боргу, наголосивши, що бездіяльність Вашингтона в цьому питанні може уповільнити процес виходу з глобальної фінансової кризи.