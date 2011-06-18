МВФ попередив про очевидні ризики для світової економіки
06:13, 18 червня 2011Світ
3071 0
Погляди звернені на Вашингтон
Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив про очевидні ризики для світової економіки, повідомляє Радіо Свобода.
За словами директора департаменту досліджень МВФ Олів`є Бланшара, ризики пов`язані, зокрема, із загрозою дефолта, що зберігається в ряді європейських країн, можливим перегрівом економік держав, які розвиваються, а також прогнозами слабкого економічного зростання в Сполучених Штатах.
МВФ закликав американський Конгрес схвалити підвищення порогу державного боргу, наголосивши, що бездіяльність Вашингтона в цьому питанні може уповільнити процес виходу з глобальної фінансової кризи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter