У Карелії розбився Ту-134

Пасажирській літак Ту-134 "Русаеро", який здійснював рейс з Москви до Петрозаводська, зробив жорстку посадку в полі, не долетівши до аеродрому 15 кілометрів, повідомила РІА "Новости" керівник управління інформації МНС Росії.

"Літак вилетів з Домодєдова і мав приземлитися в Петрозаводську. За попередніми даними, на борту літака 43 пасажири і п`ять членів екіпажу, - повідомила вона. - Фюзеляж розвалився при посадці, була пожежа, на даний момент пожежа ліквідована".

На місці працюють дев`ять пожежних бригад, рятувальники і оперативна група ГУ МНС у республіці. Четверо постраждалих відправлені до лікарень, доля решти пасажирів і членів екіпажа з`ясовується.