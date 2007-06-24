”Хімічний Алі” отримав смертний вирок (фото)
12:13, 24 червня 2007Світ
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Двоюрідного брата Хусейна повісять
|Алі Хасан аль-Маджид. Фото Reuters
Раніше сьогодні до тієї ж міри покарання був засуджений Колишній міністр оборони Іраку Султан Хашим Ахмад ат-Таї.
С.Хусейн був повішений 30 грудня 2006р. Його зведеного брата і колишнього главу іракської розвідки Барзана Ібрагима ат-Тікріті, а також колишнього голову Революційного суду Іраку Авада Хамеда аль-Бандара стратили 15 січня 2007р.
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