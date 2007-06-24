”Хімічний Алі” отримав смертний вирок (фото)

Іракський суд засудив до страти через повішення двоюрідного брата екс-диктатора Саддама Хусейна - Алі Хасана аль-Маджида, відомого як "Хімічний Алі". Він визнаний винним у геноциді курдів в 1980-і рр., передає Reuters.

Раніше сьогодні до тієї ж міри покарання був засуджений Колишній міністр оборони Іраку Султан Хашим Ахмад ат-Таї.

С.Хусейн був повішений 30 грудня 2006р. Його зведеного брата і колишнього главу іракської розвідки Барзана Ібрагима ат-Тікріті, а також колишнього голову Революційного суду Іраку Авада Хамеда аль-Бандара стратили 15 січня 2007р.

РБК