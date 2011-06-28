У Греції - загальний страйк та масові акції протесту

У Греції загальний страйк супроводжується масовими акціями протесту проти нових заходів зі скорочення витрат, передає РІА «Новости».

У перший день 48-годинного страйку не працюють банки й установи, з перебоями ходить афінський транспорт, за винятком метро, де машиністи вирішили відкласти страйк, аби допомогти бажаючим дістатися до місця проведення маніфестацій.

Тисячі протестувальників збираються перед будівлею грецького парламенту, де депутати готуються до другого дня обговорень пакета скорочень, який становить 28 млрд. євро (12% ВВП країни) на найближчі чотири роки.

Без прийняття відповідного закону кредитори з ЄС і МВФ відмовляються надати Греції черговий 12-мільярдний транш 110-мільярдної підтримки. У цьому разі Греції загрожує дефолт щодо 350-мільярдного боргу вже в липні.

У різних місцях Афін проходять демонстрації найбільших профспілок державного і приватного сектору, окрема від них хода комуністів, а також маніфестація "стурбованих громадян", які не належать до профспілкових чи політичних течій і координують свої дії через соціальні мережі в інтернеті.

До 5 тисяч поліцейських з усієї країни охороняють порядок у центрі міста на випадок повторення масових зіткнень під час попередніх страйків, проте поки що протести проходять мирно. Поліція встановила залізне загородження навколо парламенту, аби перешкодити протестувальникам блокувати будівлю.