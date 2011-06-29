У центрі Каїру сталися зіткнення: є поранені

У столиці Єгипту - Каїрі на центральній площі Тахрір у вівторок увечері сталися зіткнення груп молоді з поліцією. Є поранені.

Безлади розпочалися після того, як поліція розігнала неподалік від площі родичів людей, загиблих в Каїрі минулої зими під час масових акцій протесту, що привели до відставки тодішнього Президента Хосні МУБАРАКА, повідомляє радіо «Свобода».

Протестувальники вимагали швидкого розгляду у суднах справ проти провідних представників колишнього режиму.

Сам Х.МУБАРАК і його сини мають постати перед судом 3 серпня.