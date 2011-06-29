У центрі Каїру сталися зіткнення: є поранені
08:49, 29 червня 2011Світ
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Поліція розганяла натовп
У столиці Єгипту - Каїрі на центральній площі Тахрір у вівторок увечері сталися зіткнення груп молоді з поліцією. Є поранені.
Безлади розпочалися після того, як поліція розігнала неподалік від площі родичів людей, загиблих в Каїрі минулої зими під час масових акцій протесту, що привели до відставки тодішнього Президента Хосні МУБАРАКА, повідомляє радіо «Свобода».
Протестувальники вимагали швидкого розгляду у суднах справ проти провідних представників колишнього режиму.
Сам Х.МУБАРАК і його сини мають постати перед судом 3 серпня.
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