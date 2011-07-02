У Марокко обмежили владу короля

98% громадян Марокко схвалили проект нової конституції, якою обмежується влада короля МУХАММЕДА VI.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це повідомив міністр внутрішніх справ Марокко Таїба ЧЕРКАУЇ, коментуючи підсумки загальнонаціонального референдуму, який відбувся вчора.

Конституційна реформа стала відповіддю на лютневі демонстрації протесту в королівстві, учасники яких вимагали обмеження влади монарха.

Явка на референдумі перевищила 72%, він пройшов у спокійній обстановці, додав міністр.

Нова конституція надає ширші повноваження прем`єр-міністру і парламенту.

Критики нової конституції стверджують, що в руках короля все одно залишається дуже багато влада.

Пропоновані королем реформи включають не лише розширення повноважень прем`єр-міністра і парламенту, а й також надання берберській мові статусу державної разом з арабською.

Водночас король залишиться ключовою політичною фігурою в країні і головнокомандуючим марокканської армії.

Експерти вважають, що пропозиція конституційних реформ – це спроба марокканської влади не допустити повторення масових антиурядових виступів, які захлеснули деякі країни арабського світу на початку цього року і призвели до скидання режимів у Тунісі і Єгипті.

47-річний король МОХАММЕД VI прийшов до влади у 1999 році після смерті свого батька, Хасана II. На даний час він очолює найстародавнішу в арабському світі королівську династію.

Як і в багатьох інших країнах Ближнього сходу і Північної Африки, в Марокко в останній рік все голосніше лунають заклики до радикальних змін політичної системи.

Перед країною з її високим рівнем безробіття бідністю, що посилюється, також стоять складні економічні проблеми.