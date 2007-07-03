Білорусь відзначає День незалежності

Білорусь сьогодні відзначає День незалежності.

Це головне державне свято має й іншу назву – День Республіки, передає ІТАР-ТАСС.

У поздоровленні народу Президент країни Олександр ЛУКАШЕНКО відзначив, що "республіка динамічно розвивається, є демократичною, суверенною державою. Білоруський народ єдиний і згуртований". Він також наголосив, що Білорусь "відкрита для світу і прагне розвивати рівноправні і взаємовигідні відносини з усіма країнами".

У Мінську торжества з нагоди Дня незалежності розпочнуться з покладання вінків і квітів до монумента Перемоги. У церемонії візьмуть участь глава держави, керівники уряду, представники громадськості. Потім в столиці відбудуться військовий парад і театралізована хода.