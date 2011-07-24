Норвезький убивця вважає свої дії звірячими, проте необхідними

Підозрюваний у подвійному теракті в Норвегії 32-річний норвежець Андерс Берінг БРЕЙВІК зізнався, що саме він влаштував стрілянину в молодіжному таборі на острові Утьойя.

У понеділок він має намір пояснити в суді мотиви свого вчинку, повідомляє РІА «Новости».

Інформації про точну кількість жертв в кожному з інцидентів - у центрі столиці Осло і в молодіжному таборі на острові Утьойя неподалік від Осло - поки що немає.

Телеканал Sky News з посиланням на дані поліції ввечері в суботу повідомив, що загинули 98 людей, а четверо або п`ятеро після стрілянини на острові досі вважаються зниклими безвісти. Раніше повідомлялося, що загинули 92 особи. Офіційно відповідальність за теракт поки що на себе ніхто не взяв.

Норвезька поліція не схильна пов`язувати подвійний теракт з міжнародними терористичними організаціями, заявляючи про зв`язки арештованого з правим екстремізмом.

За словами адвоката підозрюваного Гейра ЛІППЕСТАДА, А.БРЕЙВІК «сказав, що вважає свої дії звірячими, але в його голові вони були необхідні». «Він розповів багато, чому він це зробив, проте мені зараз не хотілося б торкатися того, що саме він мені сказав. Мені хотілося б сісти і зібрати всю інформацію», - повідомив адвокат.

«У нас немає поки що будь-яких даних, що свідчать про те, чи був він сам чи є декілька злочинців», - сказав представник поліції Осло. Також, за його словами, немає даних і про мотиви злочину.

Згідно з інформацією на сторінці А.БРЕЙВІКА у Facebook, він дотримується консервативних поглядів і вважає себе християнином. З музики він віддає перевагу класиці і трансу, читає праці Іммануїла Канта, зокрема, "Критику чистого розуму", любить грати в комп`ютерні ігри, наприклад, в Worlds of Warcraft. Кумиром підозрюваного є британський прем`єр Вінстон Черчілль.