Таксистів позбавили найдорожчого

Страйкуючі в Греції таксисти, які завдали туристам чимало незручностей упродовж останнього тижня, в неділю блокували квиткові каси афінського Акрополя і пустили туристів подивитися найбільш відому визначну пам`ятку країни безплатно.

Як передає Афінське агентство новин, "захоплення" квиткових кас, що заощадило кожному відвідувачеві по 12 євро, тривало недовго і не було відмічено втручанням поліції.

Керівництво профспілки таксистів заявило, що страйковий комітет не санкціонував подібні дії і що група таксистів діяла самостійно.

Грецькі таксисти страйкують з понеділка, серйозно ускладнивши життя тисячам туристів і місцевих жителів. Впродовж останніх днів вони перейшли від блокування аеропортів і морських портів до "захоплення" станцій оплати на платних дорогах і пікетів. Головна незручність від страйку полягає у відсутності недорогого і найбільш зручного способу дістатися до аеропортів і поромів для туристів, які відпочивають в Греції.

Водії протестують проти рішення уряду відмінити обмеження на видачу ліцензій. До тепер через існування закритої гільдії ліцензія була головним капіталом власника таксі, її можна було вигідно перепродати або здати в суборенду. Нові заходи вигідні "безкінним" найманим водіям і пасажирам таксі. Проте власники ліцензій заявляють, що багато хто з них купив ліцензії за велику суму (часто понад 100 тисяч євро), іноді в кредит під заставу нерухомості. Заходи уряду призведуть їх до банкрутства, заявляють таксисти-власники ліцензій.

Таксисти мають намір продовжувати страйк безстроково, на наступний вівторок вони призначили масштабну демонстрацію біля грецького парламенту.