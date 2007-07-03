Україна евакуює з Сектору Газа ще 20 людей

Україна готова провести ще одну операцію з евакуації українських громадян з Сектору Газа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, який перебуває з робочим візитом у Сербії.

Він зазначив, що ще близько 20 осіб хочуть повернутися в Україну.

«Ми знову проведемо операцію з евакуації - так само, як ми її провели в минулий раз», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, із зони конфлікту в Сектору Газа (Палестинська Національна Автономія) наприкінці червня були евакуйовані 26 українських жінок та 65 дітей.