Україна евакуює з Сектору Газа ще 20 людей
17:50, 03 липня 2007Світ
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Про наміри повідомив Яценюк
Україна готова провести ще одну операцію з евакуації українських громадян з Сектору Газа.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, який перебуває з робочим візитом у Сербії.
Він зазначив, що ще близько 20 осіб хочуть повернутися в Україну.
«Ми знову проведемо операцію з евакуації - так само, як ми її провели в минулий раз», - запевнив він.
Як повідомляв УНІАН, із зони конфлікту в Сектору Газа (Палестинська Національна Автономія) наприкінці червня були евакуйовані 26 українських жінок та 65 дітей.
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