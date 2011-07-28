S&P опустило рейтинг Греції на самісіньке дно

Рейтингове агентство Standard & Poor`s 28 липня у черговий раз понизило суверенний рейтинг Греції: з "ССС" до "СС". Про це повідомляє агентство Reuters.

Попереднього разу рейтинг Греції було знижено у середині червня - і тоді в агентстві заявляли, що "ССС" - найнижчий суверенний рейтинг у світі.

Прогноз щодо рейтингу Греції залишено "негативний". Це означає, що вже найближчим часом його може бути знову змінено. У лінійці Standard & Poor`s залишається тільки два рейтинги, гірші за "СС" - "С" і "D", який означає дефолт за зобов`язаннями.

Зниження рейтингу Греції пов`язане з тим, що влада Європи включила в плану порятунку країни і приватних інвесторів: їм запропоновано або обміняти грецькі облігації зі швидким терміном погашення на цінні папери з погашенням через 15 або 30 років, або пред`явити свої облігації до погашення, але з дисконтом у 20 відсотків. У S&P вважають, що такий спосіб порятунку Греції призведе до збитків інвесторів.

Рішення про порятунок Греції було ухвалене 21 липня, нагадує Лента.ру. Зразу ж після цього в іншому рейтинговому агентстві - Moody`s - понизили рейтинг країни на три ступені з "Caa1" до "Ca". У класифікації Moody`s залишився тільки один рейтинг, нижчий за "Са" - "С".

Варто відзначити, що зниження рейтингу Греції вже не так сильно впливає на економіку країни, як в попередні роки. Найближчим часом країна одержить додаткову допомогу від ЄС і МВФ, що дозволить їй не виходити на відкритий ринок запозичень.