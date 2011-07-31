Сирійські війська штурмують повстанське місто
10:33, 31 липня 2011Світ
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На світанку почалося просування танків
Сирійськая армія почала наступ на місто Хама, де нещодавно відбулися масштабні антиурядові демонстрації.
Війська за підтримки танків почали входити до Хама вдосвіта одразу з кількох боків.
Місцеві жителі в інтерв`ю Бі-бі-сі заявили, що в місті велася інтенсивна стрільба.
Як повідомляє Reuters з посиланням на один з лікарів, більше 20 осіб убито.
За словами лікаря, танки вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
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