Сирійські війська штурмують повстанське місто

Сирійськая армія почала наступ на місто Хама, де нещодавно відбулися масштабні антиурядові демонстрації.

Війська за підтримки танків почали входити до Хама вдосвіта одразу з кількох боків.

Місцеві жителі в інтерв`ю Бі-бі-сі заявили, що в місті велася інтенсивна стрільба.

Як повідомляє Reuters з посиланням на один з лікарів, більше 20 осіб убито.

За словами лікаря, танки вели вогонь з великокаліберних кулеметів.