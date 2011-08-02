Польські десантники у Львові нагородили колег із США та Англії

На Львівщині у рамках проведення міжнародних тактичних військових навчань «Репід Трайдент-2011» воїни-десантники країн - учасниць навчань сьогодні відзначили – День аеромобільних військ України.

Як повідомили УНІАН у прес-групі навчань, військові зустріли свято по-бойовому, на навчальних ділянках Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

«Військовослужбовці повітряно-десантних підрозділів ЗС США, Великої Британії і Польщі, які беруть участь у цих масштабних навчаннях, відзначають день десантника у інші дні, а для українських, білоруських і молдавських воїнів у смугастих тільниках 2 серпня – спільне і шановане свято», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні під час урочистого шикування, що відбулося на плацу військового містечка «Інженерне» Міжнародного центру миротворчості та безпеки, співкерівники навчань вручили воїнам-десантникам почесні грамоти і відзнаки 8-го армійського корпусу.

Не залишилися осторонь й десантники інших армій, які беруть участь у навчаннях. Зважаючи на принципи військового партнерства і дружні стосунки між представниками різних націй, на плацу Центрального містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки польські десантники урочисто нагородили колег зі США і Великої Британії відзнаками за стрибок із транспортного літака.

Як повідомляв УНІАН, у навчаннях беруть участь близько 330 десантників 95-ї окремої аеромобільної бригади і 80-го окремого аеромобільного полку ЗСУ. Вони виконують тактичні завдання і здійснюють десантування із транспортних літаків Іл-76 та С-130 разом із колегами зі США, Канади, Білорусі, Молдови, Великої Британії та інших країн.