Британські експерти прогнозують, що Італія навряд чи уникне дефолту

Експерти британського аналітичного Центру досліджень економіки і бізнесу прогнозують, що Італія не зможе уникнути дефолту.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, економісти центру змоделювали оптимістичний і песимістичний сценарії для Італії та Іспанії, виходячи з фінансово-економічних параметрів та ситуації на міжнародних фінансових ринках,

Вони з`ясували, що Італія уникне дефолту лише за умови великого стрибка в зростанні ВВП. Але Іспанія, стверджує британський аналітичний центр, "має реальний шанс не допустити дефолту".

Навіть якщо вартість запозичень повернеться до рівня 4%, темпи економічного розвитку настільки слабкі, що співвідношення боргу до обсягів ВВП залишатиметься на рівні 123% навіть до 2018 року.

Директор центру Даг МАКВІЛЬЯМС зауважив, що хоча Італія спромоглася затвердити цілу низку жорстких бюджетів і планує до 2014 року взагалі позбутися дефіциту державного бюджету, італійська економіка потребує великого стимулу для того, щоб рости швидшими темпами.

Бі-Бі-Сі нагадує, що у першому кварталі 2011 року ВВП Італії зріс усього на 0,1%. За прогнозами, в майбутньому темпи приросту залишатимуться низькими.

Прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ в середу виступив зі зверненням до парламенту, у якому заявив, що італійська економіка "міцна", а італійські банки "платоспроможні". Однак багато економістів вважають, що третю за розмірами економіку зони євро може охопити боргова криза.

Центр досліджень економіки і бізнесу оприлюднив прогноз, згідно з яким до 2017 року державний борг Італії зросте із нинішніх 128% обсягу ВВП до 150%, якщо країна позичатиме гроші на міжнародних ринках за вищими ставками, ніж нинішні 6%, а економіка не зростатиме.

В Іспанії умови кращі, тому що обсяг державного боргу в цій країні менший, стверджує Д.МАКВІЛЬЯМС. Він прогнозує, що навіть за найгіршого сценарію співвідношення боргу до обсягів ВВП для Мадрида не перевищить 75%.

"Існує реальний шанс, що Іспанія уникне дефолту і реструктуризації державного боргу, якщо тільки вона не постраждає від ефекту доміно", - сказав експерт.

На його думку, найімовірніше "Італія не мине дефолту, але Іспанія зможе його уникнути".