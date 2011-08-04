У Сомалі 29 тисяч дітей до 5 років померли з голоду за три місяці
22:27, 04 серпня 2011Світ
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Доставка допомоги ускладнена
У Сомалі за останні три місяці з голоду померли більше 29 тис. дітей у віці до п`яти років.
Такі дані оприлюднює урядове відомство США з надання гуманітарної допомоги, передає Радіо «Свобода».
Представник відомства Ненсі ЛІНДБЕРГ представила цю інформацію на засіданні комітету Конгресу США. Вона зазначила, що такі точні дані про наслідки голоду в Сомалі вперше одержані Центрами з контролю і профілактики захворювань.
ООН раніше повідомляла, що десятки тисяч людей померли в останні місяці з голоду, викликаного посухою і неврожаєм, - найтяжчими за останні 60 років. Доставка гуманітарної допомоги в Сомалі утруднена діями на території цієї країни бойовиків, пов`язаних з Аль-Каїдою.
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