Долю Косово вирішать протягом найближчих 10 днів

Доля Косово буде вирішена протягом найближчих 10 днів, коли на голосування буде поставлений новий проект резолюції, заявив посол США в ООН Залмай ХАЛІЗАД.

"Я вірю, що цей тиждень або найближчі 10 днів зіграють вирішальну роль у прийнятті рішення Радою безпеки", - сказав З.ХАЛІЛЗАД журналістам у штаб-квартирі ООН, передає РІА «Новости».

США, Франція і Великобританія працюють над черговою версією проекту резолюції щодо Косово, в основі якої лежить план Марті АХТІСААРІ, що фактично надає краю незалежність.

Росія виступає категорично проти такої резолюції, наполягаючи на тому, що рішення може бути прийняте тільки за погодженням між Косово і Белградом. Москва також відкидає пропозицію Заходу про те, що план М.АХТІСААРІ автоматично набуде чинності після 120 днів, відведених на переговори між сторонами, як це закладено в раніше обнародуваному проекті резолюції.

"Деякі члени РБ ООН, зокрема Росія, раніше говорили, що цього терміну недостатньо для переговорів для остаточного визначення статусу Косово. Погоджуючись з цим, я вважаю, що настав час і Росії зробити крок у вірному напрямку", - сказав З.ХАЛІЛЗАД.

За його твердженням, дипломати, що працюють у Косово, заявляють, що зволікання викличе ускладнення політичної ситуації в краї.

"Тоді як європейці (Європейський Союз) готові прийняти на себе додаткову відповідальність, Росія лише критикує. Тільки європейці знаходяться в зоні ризику, вони готові відіграти вирішальну роль у цьому питанні, і ми, звичайно ж, підтримуємо їх", - сказав постпред США.