Загинув один з основних автодилерів Росії (фото)

Вчора стало відомо про загибель одного з найбільших продавців автомобілів у Росії – голови ради директорів і співвласника групи компаній «Автомир», члена наглядової ради ГУВС Москви 43-річного Євгена Сатиєва. Як повідомляє газета «Коммерсант`», при до кінця не з`ясованих обставинах він потонув у Волзі, опинившись за бортом пришвартованого до острова катера. Зі свідчень очевидців виходить, що стався нещасний випадок, проте версія про те, що абсолютно здоровий чоловік, який багато років займається карате, не зміг утриматися на плаву біля самого берега річки, викликає у слідчих Нижегородської обласної прокуратури сумніви.

Газета.ру