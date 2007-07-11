Аль-Каїда погрожує Єлизаветі II

Один з лідерів "Аль-Каїди" Айман Завахірі виступив з погрозами на адресу Великої Британії і її керівників у відповідь на посвячення в лицарі відомого письменника Салмана Рушді.

На аудіозаписі, розміщеному на одному з ісламістських вебсайтів, людина з голосом, схожим на голос Завахірі, обіцяє "дуже точну відповідь" на посвячення у лицарі письменника, чиї твори викликали негативну реакцію багатьох в ісламському світі, передає Бі-Бі-Сі.

Цією "відповіддю" друга людина в "Аль-Каїді" після Усами бін Ладена погрожує особисто королеві Єлизаветі II і Тоні Блеру, який був прем`єр-міністром Великої Британії до 27 червня.

"Я говорю Єлизаветі і Блеру, що ваше послання до нас дійшло, і ми готуємо вам дуже точну відповідь", - мовиться в аудіозверненні.

Книга "Сатанинські вірші" уродженця Індії Салмана Рушді - тепер, з посвяченням у лицарі, сера Салмана - викликала масові протести мусульман ще після її видання в кінці 1980-х років. У 1989 році в Ірані була видана фетва (в даному випадку - наказ тодішнього духовного лідера аятолли Хомейні), в якій він засуджується до смерті.

У своєму посланні, озаглавленому "Зловмисна Британія і її індійські раби", Завахірі звертається і до нинішнього прем`єра Гордона Брауна. За його словами, стратегія Британії на Близькому Сході обернулася для неї "трагедією і поразкою не тільки в Афганістані і Іраку, але і в центрі Лондона" - під чим, ймовірно, маються на увазі теракти, яким недавно запобігли, в центрі Лондона.

29 червня в Лондоні знайшли і знешкодили дві припарковані поряд машини, навантажені вибухівкою, балонами з газом, горючими матеріалами і цвяхами.