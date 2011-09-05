Греція і Ізраїль домовилися про військову співпрацю

Міністри оборони Греції та Ізраїлю Панос Беглітіс та Ехуд Барак підписали в неділю в Єрусалимі меморандум про військову співпрацю двох країн, повідомило грецьке Міноборони.

Зміст меморандуму не розкривається. Глава грецького оборонного відомства запевнив, що уряди двох країн налаштовані на тісну співпрацю. Він також запевнив, що Греція не розглядає зв`язки з Ізраїлем як противагу іншим країнам у регіоні.

"Наші відносини з Ізраїлем не перебувають під впливом поточної кон`юнктури", - сказав Беглітіс, який став першим міністром оборони Греції, що відвідав Ізраїль.

Відносини між двома країнами значно поліпшилися 2010 року, після того як зіпсувалися відносини між Ізраїлем і Туреччиною через "Флотилію свободи", яка намагалася прорвати морську блокаду сектора Газа. Греція і Туреччина традиційно розглядали одан одну як ймовірних противників, зауважує РІА "Новости", незважаючи на деяке потепління відносин в останні роки. Проте політики в Афінах запевняють, що дружити з Ізраїлем збираються не на шкоду Анкарі.

За минулий рік Греція і Ізраїль обмінялися візитами прем`єр-міністрів і провели спільні військові навчання.