ЗМІ: Росія примусить Україну пристати до Митного союзу

Експерти вважають, що Росія остаточно розчарувалася в СНД і тепер робитиме ставку на розвиток Організації Договору про колективну безпеку та Митного союзу. При цьому РФ хоче змусити Україну приєднатися до МС, пише газета "Коммерсант".

Реформування МС відбуватиметься таким чином, щоб змусити Україну приєднатися до організації.

За словами високопоставленого російського дипломата, Росія, Білорусія і Казахстан збираються укласти угоду про технічне регулювання між Митним союзом і третіми країнами.

"Якщо третя країна хоче мати з МС просунуті відносини, отже, слід підписати угоду, в якій вона візьме на себе зобов`язання привести законодавство, у тому числі щодо техрегулювання, у відповідність з правилами МС. У випадку з Україною і Молдовою, які взяли європейські техрегламенти, це створить проблеми, - стверджує він. - Українці хочуть переваги МС, особливо в тому, що стосується цін на енергоносії, але не хочуть брати на себе ніяких зобов`язань".

Джерело газети стверджує, що техрегламенти організації взяті із законодавства Казахстану. Вони схожі з європейськими, однак санітарні та фітосанітарні норми в МС жорсткіші, ніж у ЄС. Саме посилені норми Митний союз пропонує прийняти Україні.

Ще один важіль тиску на Україну - блокування Москвою створення зони вільної торгівлі СНД, оскільки аналогічну економічну зону України готується створити з Євросоюзом. РФ це загрожує тим, що на "російські прилавки потраплять українські товари, витіснені європейськими, причому захисту від них не буде". За словами дипломата, "офіційно ми продовжуємо переговори (про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності), але неофіційно гальмуємо. Для нас інтерес до неї втрачено, бо первинним є Митний союз".