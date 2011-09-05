Еміра Катару розстріляли у машині: 8 осіб загинули, еміра поранено

На еміра Катару Хамада бін Халіфа аль-ТАНІ скоєно замах. Еміра поранено. Про це повідомляють арабські ЗМІ, передає ЛIГАБiзнесIнформ.

Напад на кортеж еміра стався дорогою до його палацу, де він мав зустрітися з послом Росії.

Повідомляється також, що кортежу улаштували аварію, після чого невідомий відкрив вогонь по машинах, в яких були емір і його супровід.

За попередніми даними, загинули вісім осіб. У якому стані після поранення перебуває монарх, не уточнюється.

Нагадаємо, Катар - країна абсолютної монархії. У країні немає політичних партій. Емір Катару - Хамад бін Халіфа аль-ТАНІ - править країною з 1995 року, коли у ході безкровного перевороту повалив свого батька.

Катар - одна з найбагатших країн світу. Економіка країни побудована на експорті енергоресурсів. Катар - третя країна у світі за запасами природного газу і шоста - з експорту газу, великий експортер нафти і нафтопродуктів.