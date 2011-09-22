У Японії жертвами тайфуну стали дев'ять осіб

Кількість жертв тайфуну "Роке", який пройшов практично по всій території Японії з півдня на північ, збільшилася до дев`яти, ще вісім осіб вважаються зниклими безвісти, передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал "Фудзі".

Раніше повідомлялося про сімох загиблих.

За дві доби, доки тайфун бушував над японським архіпелагом, попередження про евакуацію було оголошене для 1,2 мільйона людей. Було зупинено рух швидкісних електропоїздів, метро, автомагістралей. У розпал стихії було відмінено більш як 600 авіарейсів.

Тайфун "Роке" відрізнявся сильним вітром і проливними зливами. У вівторок деякі райони міста Нагоя виявилися буквально затоплені водою - її рівень сягав поясу, людей доводилося евакуювати на надувних човнах. Подібна ситуація склалася і в префектурі Міягі в середу. Там, де розташоване тимчасове житло для постраждалих від березневого цунамі в місті Онагава, близько 400 людей тривалий час не могли евакуювати через те, що рівень води піднімався вище пояса. Рятувальні роботи проводяться на човнах.

За даними телекомпанії NHK, загалом виявилося затопленими 1984 будинки.

Тайфун "Роке", який на даний час проходить на схід від узбережжя північного острова Хоккайдо, рухається на північний схід із швидкістю 65 кілометрів на годину.