У Японії - знову землетрус

Землетрус магнітудою 4,6 стався сьогодні на північному сході головного японського острова Хонсю. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

Як передає ІТАР-ТАРС, за даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі не виникло.

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу узбережжя префектури Івате, яка, як і сусідні регіони Міягі і Фукусіма, серйозно постраждала у результаті березневого стихійного лиха, а осередок залягав на глибині приблизно 20 км під дном океану. Найпотужніші підземні поштовхи відчувалися у ряді прибережних районів префектур Івате і Аоморі.