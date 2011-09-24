У Японії - знову землетрус
15:09, 24 вересня 2011Світ
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Епіцентр - поблизу узбережжя префектури Івате
Землетрус магнітудою 4,6 стався сьогодні на північному сході головного японського острова Хонсю. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.
Як передає ІТАР-ТАРС, за даними національного метеорологічного управління, загрози цунамі не виникло.
Епіцентр землетрусу знаходився поблизу узбережжя префектури Івате, яка, як і сусідні регіони Міягі і Фукусіма, серйозно постраждала у результаті березневого стихійного лиха, а осередок залягав на глибині приблизно 20 км під дном океану. Найпотужніші підземні поштовхи відчувалися у ряді прибережних районів префектур Івате і Аоморі.
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